Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, izinsiz ve ruhsatsız olarak yivsiz av tüfeği satışı yapan kişinin takibe alınan aracında, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, izinsiz ve ruhsatsız olarak yivsiz av tüfeği satışı yapan kişinin takibe alınan aracında, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz ve ruhsatsız olarak yivsiz av tüfeği satışı yapıldığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde ve köylerde bir kişinin ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca sattığını belirledi. Şüphelinin kimliği tespit edilerek, başlatılan takip sonucu Kurtçukuru Mahallesi'nde kullandığı araç durdurulup, arama yapıldı. Araçta 24 yivsiz av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından ise evinde yapılan aramada ise 11 yivsiz av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 3 havalı tüfek, 550 av tüfeği fişeği, 400 kurusıkı tabanca fişeği bulundu. Kurusıkı tabancalardan 2'sinin, namlusu açılarak, gerçek tabanca fişeği atılabilir hale getirildiği belirlendi. Silahlarla koyulurken, şüpheli hakkında 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN