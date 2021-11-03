Mersin'de tabancayla vurulan kadın yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski dini nikahlı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski dini nikahlı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı.
E.E. (39), eski dini nikahlı karısı G.K. (30) ile Şelale Caddesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E, G.K'ye tabancayla ateş açtı.
Yaralanan G.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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