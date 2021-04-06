Mersin'de tabancayla ateş edilen yolcu minibüsünün şoförü yaralandı
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Mersin'de tabancayla ateş edilen yolcu minibüsünün şoförü yaralandı

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de tabancayla ateş edilen yolcu minibüsünün şoförü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tabancayla ateş açılması sonucu hareket halindeki yolcu minibüsünün şoförü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tabancayla ateş açılması sonucu hareket halindeki yolcu minibüsünün şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Erkan K'nin kullandığı yolcu minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce tabancayla 4 el ateş açıldı.

Mermilerden ikisinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Erkan K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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