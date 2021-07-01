Mersin'de tabancayla 2 kişiyi vuran şüpheli, Adana'da yakalandı
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Mersin'de tabancayla 2 kişiyi vuran şüpheli, Adana'da yakalandı

Mersin'de tabancayla 2 kişiyi vuran şüpheli, Adana'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

MERSİN'de yolda karşılaştığı Kadir A. (19) ile Tuncay Y.'yi (18) kendisine küfrettikleri iddiasıyla tabancayla bacaklarından yaralayan Batuhan K.,(23), Adana'da yakalandı.

MERSİN'de yolda karşılaştığı Kadir A. (19) ile Tuncay Y.'yi (18) kendisine küfrettikleri iddiasıyla tabancayla bacaklarından yaralayan Batuhan K.,(23), Adana'da yakalandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 29 Haziran günü, Kadir A. ile Tuncay Y., sokakta yürürken husumetli oldukları Batuhan K. ile karşılaştı. Tarafların arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan K., belinden çıkardığı tabancayla Tuncay Y. ile Kadir A.'yı bacaklarından vurdu. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Batuhan K. ise motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, Batuhan K.'yi yakaladı. Batuhan K.'nin üzerinden 5 mermi ele geçirildi.Emniyete götürülen Batuhan K. ifadesinde Kadir A. ile Tuncay Y.'yi kendisine küfrettikleri gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Batuhan K. işlemlerinin ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hastanede tedavi gören yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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