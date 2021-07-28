Mersin'de suyun yükselmesiyle piknik yaptıkları çay kenarında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
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Mersin'de suyun yükselmesiyle piknik yaptıkları çay kenarında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Mersin'de suyun yükselmesiyle piknik yaptıkları çay kenarında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çay kenarında piknik yaptıkları sırada suyun yükselmesiyle mahsur kalan ailenin yardımına itfaiye koştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çay kenarında piknik yaptıkları sırada suyun yükselmesiyle mahsur kalan ailenin yardımına itfaiye koştu.

Berdan Çayı kenarında piknik yapan 4 kişilik aile, nehir sularının yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Ekipler, halat yardımıyla mahsur kalan aileyi bulunduğu yerden kurtardı.

Ailenin kurtarılması, itfaiye ekibinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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