Mersin'de sürücüsü rahatsızlanan otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 5 yaralı
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Mersin'de sürücüsü rahatsızlanan otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

05.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:28
Mersin'de sürücüsü rahatsızlanan otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşegül Süren'in (45) kullandığı 33 RH 646 plakalı otomobil, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, önce sokaktan geçen 2 kişiye ardından elektrik direğine çarptı.

Kazada, direksiyon başında rahatsızlanan Süren ile araçtaki 3 çocuğu da yaralandı.

Yaralanan 2 yaya ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süren, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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