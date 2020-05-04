Mersin'de sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı
04.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:22
Mersin'in Gülnar ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kontrol noktalarından geçen araçları durdurup, sürücülere uyarılarda bulunarak, bilgilendirme broşürü dağıttı.
Ekipler, sürücülere ve araçlarda bulunanlara maske verdi.
Kaynak: AA