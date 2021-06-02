Mersin'de sürücüler engelli vatandaşlar konusunda bilgilendirildi
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Mersin'de sürücüler engelli vatandaşlar konusunda bilgilendirildi

Mersin'de sürücüler engelli vatandaşlar konusunda bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de 'Engel olma destek ol' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında sürücüler, engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmaları konusunda bilgilendirildi.

Mersin'de 'Engel olma destek ol' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında sürücüler, engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmaları konusunda bilgilendirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli vatandaşların günlük hayatlarına kolayca devam edebilmeleri, mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla araç sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Bu kapsamda hastane önleri, alışveriş merkezi otoparkları ve çevreleri, trafik ışıklarının ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde araç kullanıcılarına broşür dağıtılarak, engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. - MERSİN

Mersin'de sürücüler engelli vatandaşlar konusunda bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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