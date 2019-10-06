Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası

Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası

Mersin'de darbedilen Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı çocuğun ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

06.10.2019 15:40
Mersin'de Suriyeli çocuğun darbedildiği iddiası

Mersin'de darbedilen Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı çocuğun ailesiyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerince, Mersin'in Mezitli ilçesindeki sitede oyun oynayan çocukların tartışmasına dahil olan site sakini N.K'nin, Ürdün vatandaşı çocuğu tokatlaması sonrası ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Göç İdaresi yetkilileri mağdur aileye gerekli desteğin yapıldığını kaydetti.

Söz konusu iddialarda, darp görüntülerine rağmen çocuğun ailesiyle sınır dışı edileceği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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