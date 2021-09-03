Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı
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Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı

Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin bankadan çektiği parasını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin bankadan çektiği parasını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli'de Suriye uyruklu K.D'nin bankadan çekeceği 100 bin doların gasbedileceği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Banka çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, K.D'nin bankadan parayı çektikten sonra dışarıda yanına yaklaşan şüpheli H.G'ye müdahale etti.

Bu sırada kaçmaya çalışan H.G, kovalamaca sonucu elindeki bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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