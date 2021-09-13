Mersin'de, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışması başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışması başlatıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışması başlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için Tarsus plajında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın hem doğusunda hem de batısında petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından toplanan atıklar imha edilmek üzere poşetlere konuldu.

Mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu gözlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, petrol sızıntısının sahilleri tehdit altında aldığını belirtti.

Mersin'de petrol sızıntısının Tarsus'taki Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısmın doğu ve batısında küçük parçacıklar halinde görüldüğünü aktaran Can, şöyle konuştu:

"Ulaştırma Bakanlığı'nın ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını ön görüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla, gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz. Bu işleri koordineli bir şekilde ilçe belediyelerimizle de sağlamaktayız."

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

 Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Mehmet Erdem Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Devlet Bahçeli Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:39:22. #1.12#