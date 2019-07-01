Mersin'de şüpheli ölüm

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde oturan Yasin Ergezer'in (34), evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak bulunması üzerine polise haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, Ergezer'in öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA