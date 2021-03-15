Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

15.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:02
Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin kanaldan çıkardığı cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:55:43. #1.15#
title