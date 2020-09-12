Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
12.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:46
Mersin'in Akdeniz ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kanaldan çıkardıkları kişinin öldüğünü belirledi.
Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA