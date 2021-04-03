Mersin'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Mersin'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Berke Aşık idaresindeki 33 CMM 94 plakalı otomobil, Gazipaşa Bulvarı'ndaki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, Aşık'ı sulama kanalından çıkardı.

Yaralanan Aşık, olay yerindeki sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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