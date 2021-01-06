Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
06.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:00
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 ZM 067 otomobil, Çağbaşı Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.
Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan