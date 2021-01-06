Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

06.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:00
Mersin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 ZM 067 otomobil, Çağbaşı Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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