Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü boğuldu
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Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü boğuldu

Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü boğuldu
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, kaza yapan motosikletin sürücüsü düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Mersin'de, kaza yapan motosikletin sürücüsü düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Aykut A'nın (53) kullandığı motosiklet, Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan motosikletten yol kenarındaki sulama kanalına düşen sürücü akıntıda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen polis, su akışı kesilen kanalda Aykut A'nın cesedine ulaştı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aykut A'nın cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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