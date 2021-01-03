Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

03.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:59

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki köpeği yapılan çalışmaların ardından kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen köpek, barınağı götürülerek tedavi altına alındı.

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Ezgi Mola Çağla Şıkel Enis Arıkan
Spor Can Bartu Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 13:59:53. #1.15#
title