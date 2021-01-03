Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
03.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:59
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki köpeği yapılan çalışmaların ardından kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen köpek, barınağı götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt