Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Mithatpaşa mahallesi Paşalar Sekisi mevkisinde, S.S. (46) henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla S.S'yi sudan çıkardı.

S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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