Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
12.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:02
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'ndeki sulama kanalının yakınında oynayan 6 yaşındaki D.T. dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Bir süre akıntıya kapılan D.T, kanala giren itfaiye çalışanı tarafından sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan D.T, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
D.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA