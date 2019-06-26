Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, annesi, Fahrettin Paşa Mahallesi'ndeki sulama kanalında halı yıkarken etrafta oynayan Yeter Demir (5) kanala düştü ve gözden kayboldu. Annesi çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA