Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü tarımsal sulama havuzunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü tarımsal sulama havuzunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Kozoluk Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama havuzu içerisinde bir tilki olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Tam dolu olmayan sulama havuzuna düşen ve kaygan zemin nedeniyle tırmanamayan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Tarsus Doğa Parkı içerisinde yer alan veteriner kliniğine teslim edildi. Genel sağlık durumu iyi olan fakat üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakım işlemlerinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacak.

"Genel muayenesini yapık, tedbirleri aldık"

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, yapılan muayene sonrasında tilkinin sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığını belirterek, "Gayet iyi durumda. Kırık-çıkık veya herhangi bir hastalığı yok. Ancak pire enfestasyonuna maruz kalmış. Büyük ihtimalle su içmek için o havzaya indiğini tahmin ediyoruz. Genel muayenesini yaptık, gerekli ilaçları ve tedbirleri aldık. En kısa zamanda doğal ortamına yeniden kavuşturacağız" dedi.

Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı
Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı
Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı
Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar
Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Şevval Sam Ebru Gündeş Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 22:20:43. #1.16#

title