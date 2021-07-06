Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı

Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü tarımsal sulama havuzunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de sulama havuzunu düşen tilki ekiplerce kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde düştüğü tarımsal sulama havuzunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Kozoluk Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama havuzu içerisinde bir tilki olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Tam dolu olmayan sulama havuzuna düşen ve kaygan zemin nedeniyle tırmanamayan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Tarsus Doğa Parkı içerisinde yer alan veteriner kliniğine teslim edildi. Genel sağlık durumu iyi olan fakat üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakım işlemlerinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacak.

"Genel muayenesini yapık, tedbirleri aldık"

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, yapılan muayene sonrasında tilkinin sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığını belirterek, "Gayet iyi durumda. Kırık-çıkık veya herhangi bir hastalığı yok. Ancak pire enfestasyonuna maruz kalmış. Büyük ihtimalle su içmek için o havzaya indiğini tahmin ediyoruz. Genel muayenesini yaptık, gerekli ilaçları ve tedbirleri aldık. En kısa zamanda doğal ortamına yeniden kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı