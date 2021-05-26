Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 21 Mayıs'ta, Mersin'de yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.E, Y.E, Z.A, M.Y, M.H.E. ve A.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik 21 Mayıs'ta eş zamanlı başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu"nda Mersin'de 6 ay teknik ve fiziki takibi yapılan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Derya Yanık Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Esra Erol Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 10:53:22. #1.11#

title