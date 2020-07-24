Mersin'de su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı vatandaşa iade edilecek
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Mersin'de su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı vatandaşa iade edilecek

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ), 16 Mayıs 2020'den itibaren yüzde 2'den binde 9'a indirilen su ve kanalizasyon harcamalarına ilişkin katılım paylarının vatandaşlara iadesiyle ilgili sunduğu teklif 26 kabul, 25 ret ve 11 çekimser oyla kabul edildi.

Mersin'de su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı vatandaşa iade edilecek
24.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:33

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ), 16 Mayıs 2020'den itibaren yüzde 2'den binde 9'a indirilen su ve kanalizasyon harcamalarına ilişkin katılım paylarının vatandaşlara iadesiyle ilgili sunduğu teklif 26 kabul, 25 ret ve 11 çekimser oyla kabul edildi. Bu çerçevede, 1 Ocak 2020'den 16 Mayıs 2020 tarihine kadar yüzde 2 üzerinden katkı payı ödemesi yapan toplam 4 bin 442 aboneye fazla ödeme yaptıkları 3 milyon 840 bin 537 liralık katkı payı iade edilecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşiminde toplam 6 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin logosu da gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin yeni simgesinin resmi toplantıda ve bilançolarda kullanılması ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt vererek, kullanılanın Büyükşehir Belediyesinin logosu olmadığına dikkat çekti. Logo ve simgenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Seçer, kullanılanın logo değil simge olduğunu yineleyerek, "Bu belediyemizin logosu değil. Belediyemizin logosu olabilmesi için orada kanunda açık bir hüküm var. Bunu Belediye Meclisine sunacağım. Nitelikli çoğunlukla eğer kabul ediliyorsa ben bunu logo olarak kullanacağım. Benim bayraklarımda, resmi evraklarımda logom var ama bazı çalışmalarda, bazı kağıtlarda, bazı raporlarda, internet ortamında yaptığımız çalışmalarda simgemizi kullanabiliriz. Şu anda Büyükşehir Belediyesinde ve MESKİ'de bir logo tartışması yok. Bazı etkinliklerimizde, bazı yerlerde kullandığımız, bizim dönemimizi, bizim anlayışımızı yansıtan bir simge" dedi.

"Benim için 'işbirliğine kapalı bir başkan' dediğiniz noktada ben çok üzülürüm"

Kendisinin meclisin fikirlerine yön verme gayreti içerisinde olduğuna dair iddialarda bulunan meclis üyelerine yanıt veren Seçer, şöyle devam etti: "Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini benim kadar seri sayacak kişi sınırlı sayıdadır. Üyelerin hepsini biliyorum. Neden? Çünkü en çok toplantı yaptığım komisyon. Onlarla konuşuyorum, işbirliği yapıyorum, fikir alıyorum. Benim için 'işbirliğine kapalı bir başkan' dediğiniz noktada ben çok üzülürüm. Birçok kez toplanıyoruz. Diğer konularda da bir araya geliyoruz ama daha dikkatli oluruz, daha çok fikir sorarız. Ben son aldığımız kararla ilgili ilk değerlendirmemi geçtiğimiz genel kuruldan iki gün önce yaylada yaptım. Su konusunda vatandaşlarımızın şikayeti çok, faturaların kabarık olduğunu söylüyorlar. Pandemi sürecinde ortaya çıkan tablo ile faturanın çok gelme gerekçesini anlattım. Bazı değerlendirmeler yaptık. Ben orada 'Cumhur İttifakının da desteğiyle umut ediyorum mecliste gereken düzenlemeler yapılır' dedim. Lütfen orada kayıtlardan, videolardan, yazılı yerlerden bakın."

"Gazeteye atılan manşetleri ben atmadım"

Su tarifelerinde yapılan kademe değişikliğinin Cumhur İttifakı desteğiyle yapıldığını ve bunun kamuoyunda belirtilmesi gerektiğini ifade eden meclis üyelerine yanıt veren Başkan Seçer, "Gazeteye atılan manşetleri ben atmadım. Bunda üzülecek bir şey yok. Bazı yorumcular sizlerin de desteğiyle yapıldığını yazıyor. Ben bütün Mersin'de şahsım ve belediyemle ilgili çıkan haberleri okuyorum. Faydalanacağım bir şey var mı diye beğensem de beğenmezsem de değer bulsam da bulmasam da okuyorum. Ama belediye başkanını öne çıkaran ya da belediyeyi öne çıkaran bir başlık da atılabilir, tam tersi de atılabilir. Dolayısıyla burada bu başlıkların atılmasına neden olan ben değilim. Yaptığım bir açıklamadan çıkartılan bir başlıktır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Tekrar 2019 yılı mali yılı kesin hesapta gösterdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

4 bin 442 aboneye toplam 3 milyon 840 bin 537 liralık katkı payı iade edilecek

Seçer, katılım paylarının iadesiyle ilgili oluşturulan komisyonun konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş aldığını anımsattı. Gelen görüş üzerine Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin katkı paylarının iadesiyle ilgili görüşlerini ilettiğini anlatan Seçer, MHP'li üyelerin, 'iade etmeyelim', AK Parti'li üyelerin, 'kararsız', CHP'li üyelerin ise 'iade edelim' yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Başkan Seçer, "Burada 4 bin 442 vatandaşımız var, içerisinde kurumlar da var. Bunlara yapacağımız iade toplamı 3 milyon 840 bin 537 lira. Bunun uygun olacağını düşündük, daha önce Kamu Denetçiliği'nden bir görüş almıştık. Bu konuda uzun tartışmalar oldu. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği tavsiye kararında bu iadenin uygun olacağı yönündeydi. Ancak Çevre Bakanlığı'ndan da görüş istendi. Çevre Bakanlığı katılım paylarının nasıl hesaplanacağı yönünde bir görüş ortaya koymuş ve burada bu rakamın idare tarafından hesaplanacağını söylüyor. Ama bizim ilk yaptığımız yorum da meclisin tabii ki huzuruna getirmek, meclise sunmaktı" ifadelerini kullandı.

26'ya 25 oyla kabul edildi

Başkan Seçer'in MESKİ'nin 16 Mayıs 2020'den itibaren yüzde 2'den binde 9'a indirilen su ve kanalizasyon harcamalarına ilişkin katılım paylarının vatandaşlara iadesiyle ilgili sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Seçer'in teklifi idareden geldiği şekliyle oylamaya sunmasının ardından Genel Kurulda oylar sayıldı. Oylamaya göre 26 üye kabul, 25 üye ret, 11 üye ise çekimser oy kullandı. Bu çerçevede, 1 Ocak 2020'den 16 Mayıs 2020 tarihine kadar yüzde 2 üzerinden katkı payı ödemesi yapan toplam 4 bin 442 aboneye fazla ödeme yaptıkları 3 milyon 840 bin 537 liralık katkı payı iade edilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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