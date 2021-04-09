Mersin'de su kuyusunda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı
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Mersin'de su kuyusunda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de su kuyusunda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, dün su kuyusunda elleri bağlı kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, dün su kuyusunda elleri bağlı kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, 2 Nisan'da kaybolan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (56) cesedinin dün su kuyusunda elleri bağlı halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Keskin'in en son görüştüğü komşuları E.İ. ve eşi A.İ. ile A.E'nin evlerinin önünde ip buldu.

İpin, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik göstermesi üzerine 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli E.İ'nin sorgusunda, eşi A.İ'den kıskandığı Keskin'in kafasına taşla vurarak cinayeti işlediğini ve ardından cesedi kuyuya attığını itiraf ettiği ileri sürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 Nisan'da kaybolan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in cesedi dün su kuyusunda elleri bağlı halde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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