Mersin'de su kuyusuna düşen kişi öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
22.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:01
Mersin'in Silifke ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilovacık Mahallesi'nde zeytin bahçesinde çalışırken dengesini kaybeden Enis Taş (36), 17 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden Fahrettin Çirkin kuyuya inerek Taş'ı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada kuyudaki su motorundan çıkan gazdan etkilenen Çirkin fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Kuyudan çıkarılan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeşilovacık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Çirkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA