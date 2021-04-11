Mersin'de su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Mersin'de su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, içi dolu su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, içi dolu su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Dikilitaş Mahallesi'nde hayvanlarını otlayan Hayrettin Cengiz, bir keçisinin su kuyusuna düştüğünü görünce Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 60 metresi su dolu 90 metre derinliğindeki kuyuda kurtarma operasyonu başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ip yardımıyla kuyuya inen ekipler, mahsur kalan keçiyi dışarı çıkardı.

Hayvan sahibi Cengiz, ekiplere destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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