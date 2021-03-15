- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
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- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

15.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:47

- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu Mersin'de su kanalında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu.

- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

MERSİN - Mersin'de su kanalında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesindeki bir su kanalının içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Çürümeye yüz tutmuş ve tanınmayacak halen gelen erkek cesedi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
- Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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