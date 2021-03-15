Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

15.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:39
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'de su kanalında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu.

Mersin'de su kanalında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir su kanalının içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Çürümeye yüz tutmuş ve tanınmayacak hale gelen erkek cesedi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:41:01. #1.14#
title