Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'de su kanalında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir su kanalının içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Çürümeye yüz tutmuş ve tanınmayacak hale gelen erkek cesedi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı