Mersin'de su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu
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Mersin'de su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu

Mersin'in Mut ilçesinde su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu.

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:54
Mersin'de su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu

'in ilçesinde su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu.

Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 42 J 9555 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak su dolu menfeze devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekiplerinin kanaldan çıkardığı Ali Büyükgüdük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde Yunus Gök'ün de bulunduğu bilgisi üzerine kanalda arama yapan ekipler sonuç alamadı.

İş makinesiyle sudan çıkarılan araçta da Gök'ü bulamayan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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