Mersin'de su borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde su borusuna sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
03.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:27
Mersin'in Anamur ilçesinde su borusuna sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yıldırımbeyazıt Mahallesi'ndeki su iletim hattında kullanılan boruya bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler çalışma sonucunda köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Sahipsiz olduğu belirlenen köpek barınağa götürüldü.
Kaynak: AA