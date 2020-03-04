Mersin'de su borularını çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait su borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait su borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çiftlik Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumlarından şüphelendiği iki aracı durdurdu.
Pikap ve otomobilde arama yapan ekipler, üzerinde "MESKİ Genel Müdürlüğü" yazan 7 su borusu ele geçirdi.
İlgililerle görüşen jandarma, su borularının belediyeye ait olduğunu ve çalındığını belirledi.
Araçlarda bulunan D.Ç, G.T. ve M.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA