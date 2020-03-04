Mersin'de su borularını çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Mersin'de su borularını çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Haber

Mersin'de su borularını çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait su borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:30
Mersin'de su borularını çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

'in ilçesinde belediyeye ait su borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çiftlik Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Komutanlığı ekipleri durumlarından şüphelendiği iki aracı durdurdu.

Pikap ve otomobilde arama yapan ekipler, üzerinde "MESKİ Genel Müdürlüğü" yazan 7 su borusu ele geçirdi.

İlgililerle görüşen jandarma, su borularının belediyeye ait olduğunu ve çalındığını belirledi.

Araçlarda bulunan D.Ç, G.T. ve M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler