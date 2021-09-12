Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarih 30 Eylül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarih 30 Eylül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarih 30 Eylül

Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarihin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarihin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7326 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Kanun kapsamında MESKİ aboneleri 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçlarını yapılandırabilecek. Abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı kaydedildi. Daha önce 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma imkanı için son başvuru tarihi ise Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen abonelerin, en geç 30 Eylül tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerinden, e-Devlet'ten, Teksin Mobil Uygulaması'ndan veya meski.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri kaydedildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar Ertuğrul Gazi Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Diego Okan Buruk Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ferhan Şensoy Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de su borçlarının yapılandırılması için son tarih 30 Eylül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:06:47. #1.12#