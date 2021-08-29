Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı avcılık yapan kişiye 1854 lira ceza kesildi
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Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı avcılık yapan kişiye 1854 lira ceza kesildi

Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı avcılık yapan kişiye 1854 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde su altı tüfeğiyle yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan kişiye 1854 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde su altı tüfeğiyle yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan kişiye 1854 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde su altı tüfeğiyle ticari amaçlı avlandığı tespit edilen balıkçıya 1854 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı avcılık yapan kişiye 1854 lira ceza kesildi - Haberler
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