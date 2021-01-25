Mersin'de su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

25.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:42
Mersin'de su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler Anamur açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu fiber teknenin su aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yönlendirilen ekipler, söz konusu fiber teknedeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Demet Özdemir Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 18:44:50. #1.15#
title