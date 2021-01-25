Mersin'de su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında su alan teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler Anamur açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu fiber teknenin su aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yönlendirilen ekipler, söz konusu fiber teknedeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal