Mersin'de stajyer öğrenci iş kazasında öldü

11.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:48

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir fabrikada staj yapan 16 yaşındaki öğrenci, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Tarsus'ta bir metal fabrikasında staj gören Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Fatih Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesinin altında kaldı.

Durumu gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA