Mersin'de "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi"
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Mersin'de "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından uygulanan "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" kapsamında Mersin'de çocuklara eğitim verildi.

03.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:28
Mersin'de

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından uygulanan " Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" kapsamında 'de çocuklara eğitim verildi.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara olimpiyat oyunları ve felsefesi, çevre duyarlılığı ve sağlıklı beslenme konularında sunum yapıldı.

Çocuklar, çizgi film, çeşitli yarışmalar ve anlatımıyla gerçekleşen programda keyifli anlar yaşadı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporun çocukların gelişiminde ve başarısında önemli bir rol oynadığını belirterek, 14 yıldır yürütülen projenin destekçilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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