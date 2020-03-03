Mersin'de "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi"

03.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:28

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından uygulanan "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" kapsamında Mersin'de çocuklara eğitim verildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara olimpiyat oyunları ve felsefesi, çevre duyarlılığı ve sağlıklı beslenme konularında sunum yapıldı.

Çocuklar, çizgi film, çeşitli yarışmalar ve video anlatımıyla gerçekleşen programda keyifli anlar yaşadı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporun çocukların gelişiminde ve başarısında önemli bir rol oynadığını belirterek, 14 yıldır yürütülen projenin destekçilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA