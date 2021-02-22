Mersin'de sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası

22.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:10
Mersin'de sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Caminur Mahallesi'nde bazı şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, bir binada 13 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve oyun oynadığını tespit etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası kesildi, iş yeriyle ilgili de idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Umut Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Cuma Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 20:10:26. #1.15#
title