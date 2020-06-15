Mersin'de sosyal mesafeli ilk konser Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, yeni normalleşme süreci kapsamında ilk konserini verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, yeni normalleşme süreci kapsamında ilk konserini verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kültür Park içerisindeki amfi tiyatroda sosyal mesafeli oturma alanı hazırladı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de katıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, "Kültür Sanat Etkinlik Noktası" adı altında etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA