Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı tespit edilen İ.D, M.R.D. ve A.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.