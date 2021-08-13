Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

MERSİN'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

MERSİN'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan