Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

MERSİN'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. 


Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Yusuf Güney Şahan Gökbakar
Spor Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:36:23. #1.15#

title