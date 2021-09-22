Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı - Haberler
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Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yatırım paylaşımlarını gören Y.T. (52) hesap sahibinin "sana çok para kazandıracağım" demesi üzerine 516 bin 915 lirasını 7 farklı banka hesabına yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra hesap sahibine ulaşamayan Y.T, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilk olarak söz konusu 7 hesabı bloke etti.

Ekipler, daha sonra Y.T'nin para gönderdiği hesaplardan birinin sahibi olduğu öğrenilen İ.B'yi (31) bankadan para çektiği sırada yakaladı.

Polis, İ.B. ile hareket ettikleri düşünülen E.A. (19), S.V.T. (20), S.Ö. (31) ve Y.C'yi (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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