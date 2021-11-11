Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 15 zanlı yakalandı - Haberler
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Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 15 zanlı yakalandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasıyla 15 zanlı yakalandı

Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8 aylık çalışma sonucunda Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları özendirerek, "yatırım danışmanlığı, sanal para ve iş bulma" vaatleriyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltındaki 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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