Mersin'de sosyal çalışma programı başvuruları başlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında 3 ay sürecek sosyal çalışma programları başvuruları başlıyor.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri sosyal çalışma programının, öğrencilerin iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen programlardan biri olduğunu söyledi.

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını doldurmuş, aktif bir lisans veya önlisans kaydı bulunan, vakıf veya devlet üniversitesi fark etmeksizin bütün yükseköğretim öğrencilerinin ve uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin programa katılabileceğini belirten Bozkurt, 2019 yılında birçok üniversitenin akademik takviminin haziranın son haftasını bulması ve resmi tatil dolayısıyla programların temmuz, ağustos ve eylül ayında düzenleneceğini, sosyal çalışma programına bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrencilerin başvurabileceğini, ayrıca programlar yayınlandığında program kapsamında yapılması planlanan işlerin başvuru sayfasından incelenebileceğini, bu sayede öğrencilerin kendilerine en uygun olan programa katılabileceğini söyledi.

Programlara başvuru için derslerde başarı kıstası olduğunu belirten Bozkurt, 2018- 2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması dörtlük sistemde 2'nin altında ve diğer sistemlerde buna tekabül eden puanların altında olanların katılamayacağını kaydetti. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanmayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olunmadığının belgelendirilmesi gerektiğini kaydeden Bozkurt, ayrıca başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrencilerin programa katılamayacağını ve sosyal çalışma programına başvurabilmek için İŞKUR'a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerektiğini ifade etti.

Bozkurt, sosyal çalışma programına İŞKUR internet sitesinden 25-28 Haziran tarihlerinde başvuru yapılabileceğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA