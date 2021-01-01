Mersin'de sokakta kalan engelli kişiye yardım eli
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Mersin'de sokakta kalan engelli kişiye yardım eli

01.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:20
Mersin'de sokakta kalan engelli kişiye yardım eli

Mersin'de, sokakta kaldığı tespit edilen 61 yaşındaki adam, otele yerleştirildi.

Mersin'de, sokakta kaldığı tespit edilen 61 yaşındaki adam, otele yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Solmaz'ın merkez Akdeniz ilçesinde sokakta kaldığını gören bir vatandaş, durumu sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımı gören Vali Ali İhsan Su'nun talimatıyla harekete geçen Akdeniz Kaymakamlığı ekipleri, Solmaz'a ulaşarak otele yerleştirilmesini sağladı.

Solmaz'a, Akdeniz Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfınca da yeni kıyafetler alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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