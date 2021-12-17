Mersin'de sokakta bir kadını öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de sokakta bir kadını öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu

Mersin'de sokakta bir kadını öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de sokakta yürüyen kadını tabancaya öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de sokakta yürüyen kadını tabancaya öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde yürüyen Feriha Temiz (41), tantuni dükkanı işleten Metin M'nin (58) tabancalı saldırısına uğradı. Metin M, saldırının ardından aynı tabancayla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Metin M. ise ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Temiz'in yakınları gözyaşı döktü.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title