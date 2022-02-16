Mersin'de sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Haberler
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Mersin'de sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

AA, Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Mersin'de jandarma ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Mersin'de jandarma ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde sokak ve yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelere yiyecek bırakıldı.

Hayvanların aç kalmaması için yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Çamlıyayla, Yenişehir, Jandarma, Mersin, Güncel, Haberler

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