Mersin'de sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası
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Mersin'de sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası

Mersin'in Toroslar ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı ileri sürüldü.

21.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:34
Mersin'de sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası

'in ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ayvagediği Yaylası Sazoluğu mevkisinde 'a ait ağıla giren sokak köpekleri koyunlara saldırdı.

Aralarında gebe koyunların da bulunduğu 10'unu telef eden köpekler, 9'unu yaraladı.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunları banka kredisiyle aldığını söyledi.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Arslan, "Hayvanları Kurban Bayramı'na hazırlıyorduk. Yaşanan durumdan dolayı mağduruz. Yetkililerin bölgedeki sokak köpeklerine bir çare bulmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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