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Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği

Mersin'in Toroslar ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, mahallelerdeki belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, parklarda bulunan besleme noktalarına da her gün yiyecek ve su bırakıldığını belirtti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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