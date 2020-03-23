Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında, beslenme odakları olan restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Mersin'de Büyükşehir Belediyesi koştu.

Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor

MERSİN - Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında, beslenme odakları olan restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Mersin'de Büyükşehir Belediyesi koştu. Belediye ekipleri, sokak hayvanları için birçok noktaya her gün mama ve su bırakmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Vatandaşları, halk sağlığını ve bireysel sağlıklarını korumak adına mümkün olduğunca evden çıkmamaya teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, evi sokaklar olan ve kafe ve restoranların kapanması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da unutmuyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, haftanın 7 günü sahipsiz canlar için beslenme odakları dışında da birçok noktaya mama ve su bırakıyor.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında, Balıkçı Barınağında bulunan kedi evi, Miyav Park ve Kocavilayet Mahallesinde bulunan köpek besleme odağının da aralarında bulunduğu pek çok noktada mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Yurttaşların, hayvanseverlerin ve gönüllülerin virüs salgınına karşı tedbir amaçlı çoğunlukla evde olduğu şu günlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba harcıyor.

Ayrıca, çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde de hayvanların beslenmesine aralıksız devam ediliyor.

Kaynak: İHA